Final Fantasy Tactics Remaster serait bien réel

Les rumeurs concernant Final Fantasy Tactics ne sont pas nouvelles. Plusieurs leakers en avaient parlé par le passé. Nous pouvons notamment citer Midori ainsi qu’un autre leaker qui a disparu depuis sur X. En effet, tous avaient affirmé le développement de Final Fantasy Tactics Remaster.

Plus encore, les jeux qui avaient fuité via le leak Nvidia en 2021, faisaient ressortir le nom de ce jeu. Cependant, Square Enix n’a toujours pas confirmé ce projet et reste bien silencieux pour le moment.

Aujourd’hui, c’est un journaliste très fiable et réputé dans l’environnement vidéoludique qui vient en rajouter une couche. Le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier , a notamment interagit lors d’une discussion sur Reddit afin de confirmer à certains utilisateurs l’existence de ce projet. Ce dernier a affirmé que le projet est bien réel, mais que pour le moment, il n’avait pas plus d’informations sur le sujet.

Si l’on se réfère d’ailleurs aux dernières rumeurs, Final Fantasy IX Remake pourrait être la prochaine grosse sortie de Square Enix avant de se tourner vers de les prochains titres.