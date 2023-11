Final Fantasy VII Ever Crisis bientôt disponible sur PC

Les fans de Final Fantasy VII Ever Crisis seront ravis d’apprendre que le jeu, lancé en septembre 2023 sur iOS et Android, s’apprête à faire son entrée sur PC. Récemment, le compte officiel du jeu a confirmé que Final Fantasy VII Ever Crisis sera prochainement disponible sur la plateforme Steam. Cette annonce a suscité un vif intérêt parmi les joueurs, offrant une opportunité aux fans de profiter de l’expérience de jeu sur PC, avec des améliorations graphiques et une interface optimisée.

FF7EC Has Been Published to Steam!



We're thrilled to announce that FF7EC has been published to Steam!

The release date will be announced later, so please add it to your wishlist and stay tuned!



▼Store URLhttps://t.co/bXWUuFsPIH#FF7EC #FF7EverCrisis pic.twitter.com/2VFzccvlcp — FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) November 20, 2023

L’information concernant le portage de Final Fantasy VII Ever Crisis sur PC n’est pas nouvelle, mais la confirmation de sa sortie imminente a pris de court de nombreux passionnés. Cette étape marque une évolution significative pour le jeu, initialement développé pour les appareils mobiles. Le passage sur PC promet des graphismes améliorés et une expérience utilisateur adaptée à cette plateforme, offrant ainsi aux joueurs une immersion plus complète dans l’univers captivant de Final Fantasy VII.

L’arrivée de Final Fantasy VII Ever Crisis sur PC présente une occasion excitante pour les joueurs de découvrir une nouvelle perspective de l’histoire du jeu. Apprécié pour son récit captivant et ses personnages emblématiques, le jeu prendra une nouvelle dimension avec les améliorations graphiques sur PC. Les joueurs auront ainsi la chance de revisiter les moments mémorables de Final Fantasy VII et d’explorer des aspects inédits de l’histoire.