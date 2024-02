Final Fantasy VII Rebirth : Des améliorations graphiques arrivent

Final Fantasy VII, sorti à l’origine en 1997, est un jeu de rôle emblématique qui a marqué toute une génération de joueurs. Avec son histoire épique, ses personnages charismatiques et son gameplay novateur, il est devenu l’un des jeux les plus appréciés de la franchise Final Fantasy.

En 2020, Square Enix a sorti un remake très attendu de Final Fantasy VII, offrant aux fans une expérience entièrement repensée du jeu original. Ce remake a été salué pour ses graphismes époustouflants, son gameplay amélioré et ses ajouts significatifs à l’histoire.

Le 29 février, les fans pourront découvrir la suite de cette renaissance avec la sortie de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5. Situé dans le même univers que le remake, Final Fantasy VII Rebirth promet de continuer l’histoire captivante du jeu original, avec de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes et de nouveaux défis à affronter.

En attendant, une mise à jour majeure est prévue pour la démo du jeu, prévue pour le 21 février. Cette mise à jour apportera des améliorations significatives à la qualité visuelle du jeu, notamment lorsque le mode “Performance” est sélectionné dans les options graphiques. Les joueurs pourront ainsi profiter d’une expérience encore plus immersive, avec des graphismes améliorés, des textures plus détaillées et des effets visuels plus impressionnants.

Ces améliorations seront également appliquées à la version complète du jeu, offrant ainsi une expérience visuelle plus riche et plus immersive aux joueurs.

La mise à jour de la démo de Final Fantasy VII Rebirth est attendue avec impatience par les fans, qui pourront découvrir ces améliorations visuelles dès le 21 février.