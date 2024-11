Final Fantasy VII Rebirth: Naoki Hamaguchi a pris en compte les critiques

Naoki Hamaguchi, le directeur de Final Fantasy VII Rebirth a pris du recul. Un recul lui permettant d’analyser les retours des joueurs pour la troisième partie de la saga. Après avoir écouté les critiques et observé ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins convaincu, il a clairement identifié deux aspects à améliorer.

D’abord, les minijeux. Dans Rebirth, leur nombre a considérablement augmenté par rapport au remake de 2020. Si cette diversité a été appréciée par certains, d’autres ont trouvé cela un peu trop. Hamaguchi admet qu’il y en avait probablement trop et que cela a alourdi l’expérience. “C’était une bonne idée de diversifier. Mais après avoir pris en compte les avis des joueurs, je reconnais qu’il y en avait peut-être un peu trop”, a-t-il confié. Il prévoit ainsi d’en réduire le nombre dans la troisième partie. Cette décision pourrait offrir une aventure plus concentrée, permettant ainsi de se focaliser davantage sur l’histoire principale.

Ensuite, Hamaguchi revient sur le trophée platine. Dans Rebirth, l’obtention de ce trophée était particulièrement difficile, principalement à cause des nombreux minijeux à compléter. Il reconnaît que la difficulté a été poussée trop loin, rendant l’objectif presque inaccessible. “C’était une erreur de ma part, et je ne referai pas ça. Le trophée platine sera plus facile à obtenir dans le prochain jeu”, assure-t-il. Les joueurs qui cherchent à décrocher ce trophée dans la troisième partie pourront respirer un peu plus facilement.

La direction que prend Final Fantasy VII Remake Part 3 semble donc plus ciblée. Moins de distractions, plus de moments clés. Hamaguchi veut concentrer les efforts sur des éléments essentiels, en offrant aux joueurs une aventure plus fluide, sans trop de contenu secondaire. Des ajustements pouvant rendre l’expérience encore plus immersive et agréable.

Bien que Rebirth ait été acclamé par grand nombre de joueurs et médias, les ventes n’ont pas atteint les attentes de Square Enix. C’est pourquoi la société a décidé de ne pas lancer de DLC et de se concentrer sur la conclusion de la trilogie. Ce changement de direction pour la troisième partie semble prometteur, et les joueurs peuvent espérer une fin plus équilibrée et satisfaisante.

La sortie de Final Fantasy VII Remake Part 3 reste encore un mystère, mais avec ces ajustements en tête, il est clair que le jeu sera une expérience encore plus affinée. Les fans attendent désormais avec impatience la conclusion de cette trilogie, qui pourrait bien redéfinir une nouvelle fois les standards du genre JRPG.