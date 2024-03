Final Fantasy VII Rebirth : Une réinterprétation remarquable

Les développeurs de Final Fantasy VII Rebirth ont partagé un message à destination des fans dans un article de blog publié sur le site de Square Enix. Parmi ces personnes, on retrouve celle de Kazushige Nojima. Celui-ci a exprimé sa satisfaction de pouvoir approfondir certains éléments qu’elle pensait avoir survolés dans le jeu initial.

Final Fantasy 7 doit en grande partie sa renommée à ses protagonistes. Cloud, Tifa, Aerith, Barrett, Red-XIII, Sephiroth et d’autres sont devenus des icônes. Malgré les limites techniques de la PlayStation 1, leur design demeure une référence pour la franchise. Cependant, le jeu original a négligé un aspect crucial : les relations entre ces personnages.

Kazushige Nojima, scénariste du jeu original, a souligné les améliorations apportées par FF7 Rebirth et Remake. Ces deux titres ont permis de développer davantage les interactions entre les personnages et de renforcer leur personnalité. Les nombreuses cinématiques et éléments ajoutés ont contribué à cette réussite, notamment en ce qui concerne Aerith et Tifa.

Une amitié magnifiquement représentée

Nojima a partagé une anecdote révélatrice : un programmeur lui a un jour fait remarquer qu’Aerith et Tifa ne semblaient pas être proches dans le jeu original. Cette remarque l’a profondément choqué. Selon lui, le voyage épique qu’ils ont vécu aurait dû les rapprocher. Cependant, il a réalisé trop tard que le jeu manquait de scènes et de dialogues pour développer leur relation. Avec FF7 Rebirth, Nojima estime que ce manque a été comblé de manière magistrale. Les relations entre les personnages et avec leur monde sont au cœur du jeu, comme il l’avait imaginé à l’origine.

Final Fantasy 7 Rebirth transcende le simple remake pour devenir une réinterprétation réussie d’un classique. Square Enix a su moderniser l’original tout en respectant son essence, offrant ainsi une expérience enrichie tant pour les fans de la première heure que pour les nouveaux venus. Cette nouvelle version est un indispensable pour tout amateur de Final Fantasy.