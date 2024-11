Final Fantasy XIV débarque sur mobile !

Final Fantasy XIV arrive enfin sur mobile, et les fans n’ont pas pu cacher leur excitation. Cette version mobile tant attendue a été officiellement annoncée par Square Enix, qui collabore avec Tencent et LightSpeed Studios pour adapter le célèbre MMORPG sur iOS et Android. Mais ce n’est pas tout. L’expérience sera supervisée par Naoki Yoshida, le producteur et directeur de Final Fantasy XIV. Celui-ci tient à garantir que l’esprit du jeu original soit préservé sur mobile.

Après plus de 11 ans de succès sur PC, Final Fantasy XIV continue de croître. Square Enix veut aujourd’hui étendre l’univers d’Eorzea à un plus large public. Et quoi de mieux que de l’amener sur les appareils mobiles ? Cette version mobile, développée par LightSpeed Studios, s’annonce comme un miroir fidèle de la version PC. Un miroir qui s’adaptera aux particularités des smartphones.

Le jeu se déroulera toujours dans l’univers vaste et riche d’Eorzea. Un univers avec des graphismes améliorés et une bande-son fidèle à celle de la version PC. Les joueurs auront le choix entre 9 races jouables dès le lancement. Chacune aura bien évidemment ses caractéristiques et son passé. L’idée étant d’offrir une personnalisation poussée, fidèle à ce que les joueurs attendent d’un jeu de cette envergure. Final Fantasy XIV Mobile aura pour mission de retranscrire l’expérience du jeu sur PC.

Côté gameplay, Final Fantasy XIV Mobile n’éloignera pas trop les joueurs des mécaniques qui ont fait la renommée du jeu sur PC. La composante sociale du jeu sera toujours très présente. Les joueurs pourront créer des alliances, partir en quête de donjons ou encore se retrouver pour participer à des événements épiques. Le combat contre les Primordiaux sera également intégré avec des effets visuels spectaculaires

Ce n’est pas juste une réplique du jeu PC. L’objectif est de créer une version mobile qui soit à la fois accessible tout en conservant la profondeur de la version PC. Cette version mobile débutera d’abord en Chine, avec des phases de tests prévues dans les mois à venir. Ensuite, un lancement mondial est prévu.

Final Fantasy XIV Mobile est donc un projet ambitieux. Si l’expérience mobile parvient à capturer l’essence du jeu PC, elle pourrait bien élargir la base de joueurs.