Final Fantasy XVI : Nouveau DLC ‘La complainte du ressac’ le 18 avril !

Après le succès du DLC “Les rémanences du ciel”, les fans de Final Fantasy XVI peuvent se réjouir de l’arrivée imminente du dernier chapitre en DLC, “La complainte du ressac”, prévu pour le 18 avril. Ce DLC, disponible séparément ou à prix réduit via le Pass d’extension sur le PlayStation Store, promet une expérience captivante pour les joueurs qui souhaitent plonger plus profondément dans l’univers de Final Fantasy XVI.

Nouvelles aventures à Mysidia

Dans “La complainte du ressac”, les joueurs accompagneront Clive et ses compagnons dans une nouvelle aventure à Mysidia, une terre mystérieuse cachée sous un ciel bleu. L’histoire tourne autour de l’Émissaire de Léviathan, le Primordial de l’eau disparu depuis longtemps, qui a besoin d’aide. Les joueurs découvriront l’histoire tragique d’un peuple oublié tout en affrontant de nouveaux défis et en explorant des lieux fascinants.

Nouvelles capacités et défis

Le DLC introduira une série d’aptitudes primordiales pour Léviathan le perdu, permettant aux joueurs de contrôler la marée et de noyer les ennemis sous la puissance implacable du Primordial de l’eau. De plus, Clive pourra invoquer un serpent cracheur d’eau avec l’exploit primordial “Serpent’s Cry” pour frapper avec précision les ennemis éloignés. Le DLC proposera également de nouvelles quêtes secondaires pour en apprendre davantage sur le royaume et le peuple de Mysidia, ainsi que des affrontements avec de redoutables ennemis, dont les Tomberry de Final Fantasy XVI, dans l’Aire of Hours.

“Bataille finale – Kairos Gate”

“La complainte du ressac” introduira un nouveau mode éprouvant débloqué à la fin de l’histoire principale. Les joueurs devront explorer les profondeurs d’un monde souterrain virtuel, affronter des vagues d’ennemis et optimiser leurs performances au combat pour remporter des récompenses uniques, y compris de nouvelles armes pour Clive.

Bonus spéciaux et mise à jour gratuite

Les fans qui achèteront “La complainte du ressac” ou le Pass d’extension recevront des objets bonus spéciaux, dont une version revisitée de “Curtana”, l’arme emblématique du Guerrier de la lumière de Final Fantasy XIV, et des rouleaux d’orchestrion exclusifs. De plus, une mise à jour gratuite (version 1.30) sera disponible pour tous les joueurs de Final Fantasy XVI le 18 avril, apportant des améliorations pratiques telles que le retour immédiat auprès du donneur de quête, des icônes mises à jour pour les quêtes des personnages importants, et bien plus encore.

En somme, “La complainte du ressac” promet une expérience enrichissante pour les fans de Final Fantasy XVI, avec de nouvelles aventures, capacités et défis à relever. Ne manquez pas la sortie de ce DLC attendu le 18 avril sur PlayStation Store !