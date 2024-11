Game Awards 2024: Les DLCS, remakes et remasters éligibles !

C’est sans doute l’évènement de l’année dans l’industrie des jeux vidéos. Dire le contraire serait un doux euphémisme. Sous la direction de Geoff Keighley, les Game Awards 2024 s’annoncent comme le rendez-vous incontournable. Prévue le 12 décembre, cette cérémonie mettra à l’honneur les créations marquantes de l’année tout en dévoilant des annonces exclusives. Mais une mise à jour des règles suscite déjà des débats animés au sein de la communauté.

Cette édition autorise désormais les expansions, DLC, remakes et remasters à concourir pour des prix, y compris celui très convoité de Jeu de l’année. Selon la FAQ actualisée, ces œuvres peuvent être nominées si le jury considère leur apport créatif et technique digne de reconnaissance. Le site officiel précise : « Les Game Awards visent à récompenser les meilleures contributions créatives chaque année, quel que soit le format de leur sortie. »

Cette ouverture pourrait voir des contenus tels que Elden Ring: Shadow of the Erdtree ou même des saisons de jeux en live-service comme Fortnite ou Destiny 2 accéder à la compétition. Si certains applaudissent cette décision, d’autres la critiquent, estimant qu’elle pourrait reléguer des jeux originaux au second plan.

Parmi les candidats potentiels figurent le remake de Silent Hill 2 et les expansions marquantes de FromSoftware. En 2022, Elden Ring avait déjà remporté le prix ultime. Son extension pourrait réitérer cet exploit, bien que certains jugent injuste qu’un DLC, aussi excellent soit-il, rivalise avec des œuvres développées comme des jeux complets.

Les nominations seront dévoilées aujourd’hui, et les spéculations ne cessent de s’intensifier. Une chose est certaine : cette édition des Game Awards risque de faire vibrer les joueurs autant qu’elle alimente les controverses.