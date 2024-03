Gearbox racheté par Take-Two Interactive : un retour aux sources

Tôt ce matin, une nouvelle fracassante a secoué l’industrie du jeu vidéo : Gearbox, le studio emblématique derrière des franchises telles que Borderlands, Homeworld, et Brothers in Arms, fait son retour aux mains de Take-Two Interactive. Cette acquisition, conclue pour la somme impressionnante de 460 millions de dollars, marque un retour aux sources pour Gearbox, qui avait été précédemment acquis par Embracer Group.

Take-Two Interactive, un acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo avec des titres comme Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, a fait un investissement stratégique en reprenant le contrôle de Gearbox et de ses principales licences. Parmi celles-ci, on compte des franchises emblématiques telles que Borderlands, Homeworld, Brothers in Arms, Duke Nukem, et Risk of Rain.

En plus de ces titres phares, Take-Two Interactive a également confirmé que des suites de Borderlands et Homeworld étaient déjà en développement depuis un certain temps, ainsi qu’une toute nouvelle licence. Trois autres suites sont également en cours, bien que les détails restent encore flous. Cependant, selon les rumeurs persistantes, il est fort probable qu’un Tiny Tina’s Wonderlands 2 soit dans les cartons.

Cette acquisition marque un tournant important pour Gearbox et ses fans. Avec le soutien financier et l’expertise de Take-Two Interactive, le studio a désormais les ressources nécessaires pour continuer à créer des expériences de jeu exceptionnelles et innovantes pour les années à venir.