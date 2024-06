Gears of War: E-Day officiellement annoncé

L’attente des fans de Gears est enfin terminée. En effet, après de longues années d’attente, Microsoft a enfin dévoilé le jeu Gears of War: E-Day. Un nouveau jeu annoncé lors du Xbox Games Showcase mais sans révéler de date de sortie.

Le trailer du jeu nous permet de découvrir de nombreux visages familiers. Nous pouvons notamment citer des personnages tels que Marcus et Fenix. Il semble également que les événements du jeu nous mèneront à la fin d’une grande bataille.

Quatorze ans avant les événements de Gears of War, les héros de la guerre Marcus Fenix et Dom Santiago retournent chez eux pour affronter un nouveau cauchemar : les hordes de Locustes.

Ces monstres souterrains, impitoyables et implacables, surgissent de sous la terre, assiégeant l’humanité elle-même.

À noter que Gears of War: E-Day a été développé via le moteur Unreal Engine 5, offrant une qualité graphique inégalée.

Le jeu arrivera sur Xbox et PC dès le premier jour via le service Game Pass.