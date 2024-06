Geoff Keighley tempère les attentes autour de la Summer Game Fest

Le journaliste Geoff Keighley vient de décevoir le public à travers ses déclarations concernant la Summer Game Fest. Un événement qui débutera dans quelques jours.

Selon IGN, celui-ci a souhaité tempérer les attentes du public concernant d’éventuelles grandes annonces. En effet, les fans attendent avec impatience des trailers de futurs ou nouveaux gros jeux. Il faudra cependant revoir ses attentes à la baisse. En effet, le journaliste a d’ores et déjà confirmé l’absence de certains jeux. C’est le cas notamment de GTA 6, Kingdom Hearts 4 ou encore The Wolf Among Us 2.

Jeux qui ne seront pas présents au Summer Game Fest

GTA 6

Kingdom Hearts 4

The Wolf Among Us 2

Beyond Good and Evil 2

Five Nights at Freddy’s

Hollow Knight: Silksong

De grands jeux de Nintendo

En l’absence de plus gros jeux, le présentateur et hôte de l’événement, Geoff Keighley souhaite réduire les attentes. Une manière d’éviter que le public ne soit trop déçu.

Keighley a également souhaité attirer davantage l’attention sur le prochain événement à savoir les Game Awards. Un événement qui attire des milliers de spectateurs chaque année et qui reste un excellent moyen pour les studios de mieux mettre leurs jeux en avant. Il est donc fort probable que ce prochain événement sera propice à de futures grosses annonces.