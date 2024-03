Ghost of Tsushima Director’s Cut : Une Arrivée sur PC le 16 Mai

Le studio de développement Nixxes Software, en collaboration avec Sucker Punch Productions, annonce l’arrivée de Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PC ce 16 mai. Ce jeu d’action-aventure en monde ouvert, salué par la critique, permettra à un nouveau public de découvrir l’histoire de Jin Sakai. Cette version pour PC inclut le jeu complet, l’extension Île d’Iki et le mode coop multijoueur en ligne Legends.

Au cours des douze derniers mois, l’équipe de Nixxes a travaillé sur le portage du moteur interne de Sucker Punch sur PC. Les joueurs pourront ainsi profiter de fonctionnalités spécifiques au PC telles que les fréquences d’images déverrouillées, les multiples paramètres graphiques et les commandes personnalisables de la souris et du clavier.

La version PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut offre une compatibilité avec les écrans ultra-larges, avec des optimisations pour les résolutions 21:9 et 32:9, ainsi que pour les configurations à trois écrans (48:9). De plus, le jeu est compatible avec les technologies NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 et Intel XeSS pour améliorer les performances graphiques.

Les joueurs pourront préacheter Ghost of Tsushima Director’s Cut sur Steam et l’Epic Games Store. Les préacheteurs débloqueront des récompenses exclusives, dont un compagnon de voyage équestre en Nouvelle Partie+, une tenue de voyageur et des teintures d’armure brisée de l’atelier de Baku.

Ghost of Tsushima Director’s Cut est un jeu d’action-aventure se déroulant au cœur du Japon féodal. Les joueurs incarnent Jin Sakai, un samouraï qui doit décider s’il va suivre les traditions des samouraïs ou s’écarter de cette voie pour protéger son île natale des envahisseurs mongols.

L’extension Île d’Iki permettra aux joueurs d’explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouveaux personnages et d’affronter de nouveaux ennemis sur une île mystérieuse. Le mode coop multijoueur Legends propose différentes missions inspirées du folklore japonais, ainsi qu’un mode compétitif en deux contre deux.

Les équipes de Nixxes Software et Sucker Punch Productions sont impatientes de proposer cette version PC de Ghost of Tsushima Director’s Cut et partageront bientôt plus d’informations sur les configurations système requises.