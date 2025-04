Ghost of Yotei a une date de sortie !

La suite tant attendue de Ghost of Tsushima a enfin une date de sortie. Ghost of Yōtei, développé par Sucker Punch, sortira le 2 octobre 2025 en exclusivité sur PS5. Le jeu transporte les joueurs 300 ans après les événements du premier opus, dans le nord glacé du Japon, pour une quête de vengeance aussi âpre que les paysages qui l’entourent.

Atsu, une héroïne en quête de justice

Incarnant Atsu, une mercenaire solitaire, les joueurs partiront traquer ceux qui ont massacré sa famille. Le trailer dévoile une atmosphère mélancolique, où la neige éternelle des montagnes contraste avec les combats chorégraphiés et les scènes d’infiltration propres à la signature Ghost of Tsushima. Les images montrent une héroïne agile, maîtrisant tanto (poignard) et katana, face à des adversaires en armure lourde, dans des décors grandioses rappelant l’esthétique du Japon féodal.

Un héritage à honorer

Avec Ghost of Tsushima (2020), Sucker Punch avait marqué les esprits en mêlant récit poignant et hommage visuel au cinéma de Kurosawa. Ghost of Yōtei semble poursuivre cette tradition, tout en explorant une région inédite : le nord sauvage, avec ses villages isolés et ses forêts enneigées. Les développeurs promettent un système de combat « plus tactique », intégrant des mécaniques de survie face aux éléments.

Une sortie stratégique en fin d’année

Positionné en blockbuster automnal, le jeu vise clairement à capitaliser sur le succès critique et commercial de son prédécesseur, vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Aucune mention d’une version PC ou PS4 pour l’instant, confirmant la volonté de Sony de pousser sa PS5 en exclusivité.

Le trailer, déjà viral, ne montre aucune séquence de gameplay pur, laissant planer le mystère sur les innovations apportées. Mais une chose est sûre : les fans de samouraïs et de récits intimistes ont rendez-vous en octobre.