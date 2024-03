Giant Skull : Stig Asmussen ouvre un nouveau studio

Stig Asmussen, le réalisateur de jeux vidéo derrière des titres tels que Star Wars Jedi: Fallen Order et God of War 3, a annoncé la création de son propre studio de développement de jeux : Giant Skull. Après avoir quitté Respawn Entertainment et Electronic Arts l’année dernière, Asmussen et son équipe se lancent dans la création d’un tout nouveau jeu d’action-aventure en solo AAA, axé sur la narration.

Le studio, basé dans la région de Los Angeles, compte actuellement une trentaine de membres, dont beaucoup sont des vétérans de jeux comme Star Wars Jedi et Fortnite. Asmussen a expliqué que le nom “Giant Skull” est un clin d’œil à la fois à sa propre passion pour la création de mondes immersifs et à l’idée de “penser de manière audacieuse”.

Dans une récente interview, Asmussen a partagé ses objectifs pour Giant Skull. Il souhaite créer un jeu qui offre aux joueurs un sentiment d’autonomie et d’immersion totale dans un monde riche en histoire et en détails. “Nous voulons construire un véritable jeu d’action-aventure en solo AAA qui soit premium”, a-t-il déclaré. “Nous respectons nos joueurs et nous voulons créer des mondes authentiques qui ne semblent pas aléatoires, mais qui donnent l’impression d’avoir une histoire riche et réfléchie.”

Quant au premier jeu de Giant Skull, Asmussen a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités, que ce soit un jeu sous licence ou une toute nouvelle IP. “Nous avons une vision très claire du type de jeu que nous allons créer, qui s’appuie sur mes forces… axé sur l’action-aventure en solo à la troisième personne, centré sur le gameplay et intégré de manière transparente dans une narration captivante”, a-t-il expliqué. “Si une opportunité se présente… nous avons beaucoup d’expérience avec les jeux sous licence évidemment. Mais il est très attrayant de créer une IP originale également. Nous pouvons nous adapter dans les deux directions.”

Pour le moment, Giant Skull reste indépendant, mais Asmussen a déclaré qu’ils exploreront des opportunités de partenariat avec des éditeurs majeurs lorsqu’ils décideront de publier leur jeu. En attendant, l’équipe se concentre sur la création d’un jeu qui promet d’être une expérience immersive et mémorable pour les joueurs du monde entier.