Grand Theft Auto V continue d’établir des records de vente

Lors de sa dernière conférence dédiée aux investisseurs, Take Two Interactive a révélé des chiffres de ventes impressionnants pour certaines de ses franchises les plus emblématiques. Parmi elles, Grand Theft Auto V se distingue une fois de plus en tant que véritable mastodonte du monde du jeu vidéo, confirmant sa position inébranlable sur le marché. Red Dead Redemption 2, quant à lui, continue de démontrer sa solidité, évoquant la puissance d’un pur-sang sauvage, tandis que la politique future de l’entreprise pour les exercices fiscaux à venir a été abordée.

Des chiffres astronomiques

Grand Theft Auto V semble être un exemple parfait du concept de « long seller ». Le jeu a parcouru un véritable marathon depuis sa sortie initiale le 17 septembre 2013 sur les consoles PlayStation 3 et Xbox 360. Depuis, il a franchi plusieurs étapes majeures, notamment sur les plateformes PS4 et Xbox One en novembre 2014, sur PC en avril 2015, et enfin sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X|S, le 15 mars 2022. Cette course sur près de 11 ans a été marquée par une remarquable constance dans les ventes, confirmant que Grand Theft Auto V n’a jamais perdu de sa popularité, se vendant littéralement par conteneurs de 33 mètres cubes. Le dernier chiffre de ventes connu pour GTAV, datant de fin septembre 2023, atteignait la stupéfiante barre des 190 millions d’unités vendues. Avec 5 millions de ventes supplémentaires en un trimestre, certains pourraient être tentés de réclamer un test anti-dopage pour ce jeu iconique.

Ce récent coup de boost dans les ventes, ajoutant cinq millions d’unités supplémentaires, peut en partie être attribué à l’arrivée de Grand Theft Auto V sur les consoles de nouvelle génération. Cependant, le trailer très attendu de GTA VI a sans aucun doute contribué à stimuler davantage les ventes. Cette nouvelle milestone porte la franchise GTA à un total impressionnant de 420 millions d’exemplaires écoulés, et il est probable que la sortie de la GTA Trilogy ait également joué un rôle significatif dans cette augmentation des ventes globales.

Avec ses performances commerciales impressionnantes et sa capacité à captiver les joueurs pendant des années après sa sortie initiale, Grand Theft Auto V continue de démontrer pourquoi il reste un incontournable du monde du jeu vidéo. La franchise GTA reste un pilier de l’industrie du jeu, et les attentes sont élevées pour l’avenir de la série avec l’anticipation croissante autour de GTA VI.