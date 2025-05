Rockstar dévoile un second trailer de GTA 6 !

Quelques jours à peine après avoir reporté la sortie de GTA 6 à mai 2026, Rockstar Games fait sensation en dévoilant le deuxième trailer tant attendu. Une surprise stratégique, destinée à calmer l’impatience des fans, qui découvrent enfin de nouvelles images de l’opus le plus ambitieux de la saga.

Vice City, décor d’une descente aux enfers

Le trailer, diffusé sans préavis ce 6 mai 2025, plonge les joueurs dans les rues surchauffées de Vice City, version modernisée de la cité fictive inspirée de Miami. Au cœur de l’action : Jason et Lucía, le duo de protagonistes déjà culte. Les images alternent entre scènes de braquages, courses-poursuites sous le soleil de Floride et moments de tension où les deux personnages, liés par une alliance fragile, semblent se retourner contre le monde. La voix off résume leur dilemme : « Jason et Lucía savaient que les dés étaient pipés. Mais quand un coup facile tourne au désastre, ils se retrouvent plongés dans une conspiration qui gangrène tout l’État de Leonida… ».

Une dynamique toxique, un suspense haletant

Le synopsis officiel évoque un « côté obscur » de l’Amérique « la plus ensoleillée », où les héros devront « dépendre l’un de l’autre comme jamais » pour survivre. Les plans rapides montrent des échanges de regards ambigus, des confrontations armées et une atmosphère de trahison permanente. Les paysages, des plages luxuriantes aux quartiers décadents, rappellent l’ADN de Vice City, mais avec une densité graphique inédite.

Un retard qui attise les attentes

Si Rockstar a justifié le report afin de peaufiner le jeu, la sortie éclair de ce trailer semble une tentative de rassurer les joueurs. Le studio mise sur la promesse narrative : une histoire d’amour et de crime, teintée de thriller politique, qui pourrait surpasser les intrigues de GTA V. Les réseaux sociaux s’enflamment déjà, analysant chaque détail – des tenues des personnages aux panneaux publicitaires en arrière-plan.

Avec ce deuxième trailer, Rockstar maintient GTA 6 dans l’actualité, malgré le retard. La balle est dans le camp des fans : disséquer chaque image, théorisera sur la conspiration de Leonida… et patienter encore un an. Une attente longue, mais qui s’annonce bruyante.