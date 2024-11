GTA 6 promet d’époustoufler les joueurs !

Le développement de GTA VI continue de faire rêver les fans. Lors des Golden Joystick Awards 2025, le jeu a décroché le prix du Jeu le Plus Attendu. L’occasion pour un représentant de Rockstar Games de dévoiler quelques promesses excitantes.

Selon lui, une équipe gigantesque travaille actuellement sur le projet. Il affirme que le jeu proposera des expériences inédites et des nouveautés capables de “vous époustoufler”. Une déclaration qui ne fera que monter la hype des joueurs. Des joueurs qui attendent avec ferveur la sortie prévue pour l’automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X/S.

D’ailleurs, tous les regards se tournent désormais vers les Game Awards en décembre. En effet, cela marquera un an depuis la diffusion du premier teaser. Les fans espèrent ainsi un nouveau trailer qui offrirait un aperçu plus concret du gameplay et de l’univers du jeu.

Les insiders, comme HipHop Gamer, promettent des avancées technologiques impressionnantes. GTA VI sera le premier jeu à utiliser la version 2.0 de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Cette technologie améliorera le rendu graphique grâce à l’intelligence artificielle. Résultat : un réalisme sans précédent dans un monde ouvert.

Cependant, des problèmes techniques sur d’autres jeux utilisant une version précédente de cette technologie, comme Star Wars Jedi: Survivor, inquiètent certains. Rockstar devra relever le défi pour offrir une expérience fluide dès le lancement.

Enfin, les joueurs PC devront patienter jusqu’en 2026 pour une version adaptée. Malgré cela, l’excitation autour du jeu ne cesse de croître. Avec GTA VI, Rockstar promet de redéfinir les standards du gaming et surtout marquer l’année 2025.