Sorti par surprise en accès anticipé le 6 mai dernier, Hades 2 continue de s’améliorer. Des améliorations qui font sans aucun doute suite aux différents retours des joueurs. Son prédécesseur, Hadès, avait été grandement apprécié pour différents aspects, et autant dire que la pression est lourde sur ce second opus.

Dans cette optique, SuperGiant Games a déployé une nouvelle mise à jour, la troisième depuis la sortie en accès anticipé du jeu.

Le studio a ainsi décidé d’améliorer plusieurs aspects de Hades 2 à commencer par les combats. Ces derniers seront ainsi plus dynamiques et engageants afin de permettre aux joueurs d’être encore plus en immersion. De plus, de nouvelles icônes d’interface utilisateur ont été ajoutées pour une meilleure lisibilité, ainsi que des enchantements de Chaudron et bien plus encore.

Le studio affirme enfin rester à l’écoute des retours des joueurs afin d’offrir la meilleure expérience roguelike à ces derniers. La version finale du jeu devrait quant à elle être disponible en 2025 et une sortie, cette fois-ci multiplateformes.