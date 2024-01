Hellblade 2 : Date de sortie révélée lors du Xbox Direct

Lors du Xbox Direct qui s’est tenue ce 18 janvier, Hellblade 2 a enfin levé le voile sur l’une des sur sa date de sortie. Cette annonce a été accompagnée de nouvelles révélations sur le jeu, offrant un aperçu alléchant de ce que les joueurs peuvent attendre de cette suite très attendue.

Après plus de quatre ans d’attente, Hellblade 2 fait enfin son retour sous les projecteurs. Impacté par la pandémie, le studio Ninja Theory avait jusqu’ici privilégié la prudence, mettant en avant la puissance de l’Unreal Engine 5. Cependant, lors du récent Xbox Developer Direct, les attentes des fans ont été comblées avec l’annonce tant attendue de la date de sortie : le 21 mai. Le jeu sera disponible sur Xbox Series et PC, dès son lancement sur le Xbox Game Pass, offrant ainsi aux abonnés une expérience immersive dès le premier jour.

En août 2017, Ninja Theory a pris d’assaut l’industrie du jeu vidéo avec le lancement de Hellblade: Senua’s Sacrifice. Ce jeu a captivé les joueurs du monde entier grâce à sa superbe esthétique visuelle, sa représentation perspicace de la maladie mentale et son sound design impeccable. La performance exceptionnelle de Melina Juergens, qui incarnait le personnage de Senua, a été particulièrement saluée, ajoutant une dimension émotionnelle profonde à l’expérience de jeu. Alors que la quête sombre de Senua pour la rédemption captivait les joueurs, l’annonce de Hellblade 2 lors des Game Awards 2019 a suscité une nouvelle vague d’enthousiasme parmi la communauté des jeux vidéo. Cette suite très attendue promet de continuer l’histoire intrigante initiée par son prédécesseur et d’explorer de nouveaux horizons dans le monde mystique de Hellblade.

Hellblade 2 reprend l’histoire de Senua, qui a évolué depuis le premier opus. Affrontant ses peurs et ses démons intérieurs, elle se lance dans une mission de vengeance contre les vikings qui ont attaqué son village en Islande, au Xème siècle. Les développeurs promettent une immersion encore plus profonde dans l’univers sombre et mystique de Hellblade, avec des éléments fictifs ajoutés pour enrichir l’épopée.

Nouvelles menaces, nouveaux alliés, et des combats plus violents Ninja Theory annonce une approche authentique de l’histoire, tout en introduisant des éléments fictifs pour donner vie à Hellblade 2. Senua affrontera des géants et traversera des environnements aussi beaux qu’hostiles, tout en rencontrant de nouveaux ennemis et alliés. Les combats seront plus intenses et violents, soulignant que Senua n’est pas une super-héroïne, mais une guerrière se battant pour sa vie. Le son spatial continuera à jouer un rôle crucial, illustrant la maladie mentale de Senua et ses hallucinations auditives.