Hellblade 2 limité à 30 FPS sur Xbox Series X|S !

Senua’s Saga : Hellblade 2, le très attendu jeu d’action-aventure développé par Ninja Theory, suscite de nombreuses discussions parmi les joueurs et les fans de la franchise. Une récente annonce concernant les performances techniques du jeu a retenu l’attention : Hellblade 2 sera limité à 30 images par seconde (FPS) sur Xbox Series X et Xbox Series S, sans option pour un mode graphique alternatif. De plus, la résolution du jeu sera dynamique.

Cette information provient d’une publication sur le site GamePro, où le directeur des effets visuels du jeu a expliqué que cette limitation vise à offrir une expérience plus “cinématographique”, similaire à celle des films diffusés en 24 images par seconde. Malgré les attentes élevées liées à la puissance de la Xbox Series X, le journaliste de GamePro souligne que la limitation du framerate ne nuit pas à l’expérience de jeu, car Hellblade 2 est généralement un jeu assez lent.

Il est important de noter que Hellblade 2 est développé sous le moteur Unreal Engine 5, ce qui promet une expérience visuelle exceptionnelle. Cependant, pour profiter d’un framerate plus élevé, les joueurs devront se tourner vers la version PC du jeu.

Senua’s Saga : Hellblade 2 est prévu pour une sortie exclusive sur Xbox Series X|S et PC le 21 mai 2024, et sera disponible uniquement en format numérique. Le jeu sera également inclus dans les abonnements Xbox Game Pass et PC Game Pass dès son lancement. Les fans attendent avec impatience de découvrir ce que réserve cette nouvelle aventure de Senua.