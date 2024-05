Helldivers 2 : PlayStation Network bientôt obligatoire sur Steam

Lors de son lancement, Helldivers 2 a suscité l’enthousiasme des joueurs sur Steam, mais une controverse a rapidement émergé concernant l’exigence d’un compte PlayStation Network (PSN) pour y jouer. À partir du 6 mai et jusqu’au 4 juin un compte PSN sera indispensable pour continuer à profiter du jeu.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie globale de PlayStation Studios visant à créer un écosystème de jeu connecté et intégré, similaire à ce qui est proposé depuis longtemps par Xbox. Elle permettra aux joueurs de bénéficier d’une expérience de jeu plus sociale, en leur permettant de retrouver leurs amis et de suivre leurs progrès grâce au système de trophées du PSN.

Malgré l’annonce préalable de cette exigence sur la page Steam du jeu, certains joueurs ont exprimé leur mécontentement, provoquant une vague de critiques négatives et une légère baisse de la note globale du jeu. Cependant, cette mesure ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’expérience de jeu elle-même une fois le compte PSN créé.

En parallèle, Helldivers 2 continue d’évoluer avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités et de contenu prévu pour le 9 mai. Ces mises à jour devraient offrir aux joueurs une expérience de jeu encore plus riche et immersive, renforçant ainsi la communauté déjà engagée autour du jeu