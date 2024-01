Hogwarts Legacy atteint des sommets avec 22 millions d’exemplaires vendus

Depuis son lancement sur PS4, Xbox One et Switch il y a près d’un an, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a conquis le cœur de millions de joueurs, détrônant même des titres emblématiques tels que FIFA/EA Sports FC 24 au Royaume-Uni. Warner Bros. Games et Avalanche Software peuvent se féliciter de ce succès, comme le révèle le président de Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad, lors d’une récente interview avec Variety.

Selon Haddad, le jeu s’est écoulé à plus de 22 millions d’exemplaires à ce jour, un chiffre impressionnant qui témoigne du triomphe tant populaire que commercial de Hogwarts Legacy. Avant même son arrivée sur les plateformes PS4, Xbox One et Switch, le jeu avait déjà trouvé 15 millions de propriétaires. Durant les fêtes de fin d’année, il a encore séduit deux millions de nouveaux joueurs, consolidant ainsi son statut de succès incontesté.

Haddad ne se contente pas de célébrer les chiffres de vente. Il exprime sa fierté envers la manière dont le jeu a captivé les fans, offrant une expérience immersive inédite dans l’univers de Harry Potter. Le président de Warner Bros. Interactive Entertainment déclare : “Mais ce n’est pas seulement les unités vendues dont je suis si fier, c’est juste qu’il a tellement ravi les fans. Cela a donné vie à Harry Potter d’une nouvelle manière pour les joueurs, où ils pouvaient être eux-mêmes dans ce monde, dans cette histoire.”

Il souligne également que Hogwarts Legacy demeure le jeu le plus vendu de l’année dans toute l’industrie mondiale, une place généralement occupée par des titres des éditeurs historiques. Cette percée dans les premiers rangs est une source de grande fierté pour l’équipe derrière le jeu.

Les statistiques de jeu dévoilées par Haddad ajoutent une dimension impressionnante à ce succès. Les joueurs ont accumulé un total de 707 millions d’heures de jeu, explorant les différentes maisons de Poudlard, concoctant 819 millions de potions, récoltant 1,3 milliard de plantes magiques, secourant 593 millions d’animaux fantastiques et éliminant pas moins de 4,9 milliards de mages noirs.

En somme, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard s’est érigé en une expérience incontournable, alliant succès commercial et impact profond sur les joueurs, redéfinissant ainsi la façon dont les fans peuvent vivre l’univers magique de Harry Potter.