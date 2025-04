Hollow Knight Silksong : Enfin des bonnes nouvelles autour du jeu

C’est l’une des annonces qui a fait souffler un vent de soulagement chez les fans : Hollow Knight Silksong, le jeu tant attendu, sortira bel et bien sur Nintendo Switch ET sur Switch 2. Une confirmation tombée comme un couperet lors de la présentation de la nouvelle console de Nintendo, mettant fin à des années de spéculations et de doutes.

Un trailer fugace, des réponses concrètes

Lors de l’événement dédié à la Switch 2, Nintendo a glissé une poignée de secondes de gameplay de Silksong – juste assez pour raviver la flamme des adeptes du premier opus. Derrière ces images, un message clair : Team Cherry, le studio indépendant australien, travaille toujours d’arrache-pied sur ce projet « plus ambitieux que jamais », selon leurs termes. Prévu pour 2025 sur Xbox, PC et Game Pass, le jeu restera fidèle à la Switch originale, malgré l’arrivée de sa successeur.

« Oui, la Switch est toujours dans la course »

La clarification vient de Matthew Griffin, responsable marketing du titre. Sur Twitter (devenu X), il a coupé court aux rumeurs : « Pour être clair… Hollow Knight Silksong sortira sur Nintendo Switch ET Switch 2 ». Une précision nécessaire, tant l’annonce de la nouvelle console avait semé le doute. Certains craignaient un report pur et simple, d’autres une version allégée sur l’ancien modèle. C’est donc un compromis à la Nintendo : un jeu intergénérationnel, accessible à tous, sans sacrifier les propriétaires de la première Switch.

De l’extension au phénomène : l’ascension de Silksong

L’histoire de Silksong tient presque du conte. À l’origine, le projet n’était qu’un DLC de Hollow Knight, centré sur Hornet, l’énigmatique princesse-araignée. Mais face à l’enthousiasme des joueurs, Team Cherry a décidé d’en faire un jeu à part entière. Six ans plus tard, le studio garde le silence sur les détails, mais les images dévoilées par Nintendo montrent un univers élargi – des forêts luminescentes, des donjons labyrinthiques – et des mécaniques de combat affûtées.

Switch 2 : des améliorations en suspens

Si la sortie sur les deux consoles est actée, une question demeure : la version Switch 2 offrira-t-elle des avantages techniques ? Résolution 4K, chargements rapides, effets visuels enrichis… Les fans espèrent, mais Team Cherry reste évasif. « L’important, c’est que l’expérience soit cohérente, quel que soit le support », glisse un proche du développement. Une réponse diplomatique, qui n’empêche pas les spéculations.

2025, l’année de la libération ?

Après des années de radio silence, les signaux sont au vert. Les nouvelles images – bien que brèves – révèlent un art direction épuré et une ambiance plus mélancolique que jamais. Les communautés Reddit et Discord s’enflamment, décortiquant chaque cadre pour y dénicher des indices sur l’histoire de Pharloom, le royaume maudit où évolue Hornet.

Nintendo et les indés : un amour retrouvé

En intégrant Silksong à son événement phare, Nintendo mise sur un titre indie pour séduire les joueurs exigeants. Un choix logique : le premier Hollow Knight s’est écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires sur Switch, prouvant qu’un métroidvania exigeant peut conquérir le grand public.

Reste à savoir si Silksong portera le poids des attentes démesurées. « C’est devenu le jeu de l’espoir permanent », confie un fan sur un forum. Mais dans l’ombre des salles de développement, Team Cherry semble serein. Après tout, comme le dit si bien un vieil adage de Hallownest : « La patience est la clé des royaumes oubliés. » Et pour les joueurs, chaque seconde d’attente n’est qu’un prélude à l’aventure.