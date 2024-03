Horizon Forbidden West sur PC : Découvrez les configurations requises

La sortie imminente de Horizon Forbidden West Complete Edition pour PC le 21 mars prochain est un événement très attendu par les joueurs. Pour vous préparer à cette aventure épique d’Aloy, nous vous dévoilons les spécifications nécessaires pour profiter pleinement du jeu, du minimum requis au niveau de performance le plus élevé.

Configuration Minimum (Très Bas) :

Performance Moyenne : 720P @ 30 FPS

Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

Mémoire : 16GB RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB

Stockage : 150GB d’espace SSD

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Configuration Recommandée (Moyen) :

Performance Moyenne : 1080P @ 60 FPS

Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16GB RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

Stockage : 150GB d’espace SSD

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Configuration Élevée :

Performance Moyenne : 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS

Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire : 16GB RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

Stockage : 150GB d’espace SSD

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Configuration Très Élevée :

Performance Moyenne : 4K @ 60 FPS

Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Mémoire : 16GB RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT

Stockage : 150GB d’espace SSD

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Le jeu offre une gamme de paramètres personnalisables, notamment la qualité des textures, le niveau de détail, les ombres, l’eau, le terrain, etc. Vous pourrez ajuster le champ de vision et les effets visuels tels que le flou de mouvement et le grain de film. Bien que Horizon Forbidden West puisse s’adapter à différents matériels, les paramètres les plus élevés nécessiteront des composants plus coûteux.