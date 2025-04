Indiana Jones et Cercle Ancien : les ventes sur PS5 surpassent celles sur Xbox et Steam

Selon une analyse de marché réalisée par Alinea Analytics, Indiana Jones et le Cercle Ancien connaît un succès plus marqué sur PlayStation 5 que sur Xbox Series et Steam. Le titre de MachineGames, sorti en décembre 2024 sur Xbox et PC, puis en avril 2025 sur PS5, voit ses performances commerciales largement dopées par la console de Sony.

Un démarrage fulgurant sur PS5

D’après les données compilées, le jeu aurait écoulé 117 200 copies sur PS5 durant ses six premiers jours (au 23 avril 2025), contre 91 200 sur Steam lors de son lancement en décembre 2024. Soit une hausse de 28 % en faveur de la plateforme PlayStation. Bien que Steam totalise désormais environ 310 000 ventes, les analystes estiment que la version PS5 devrait rapidement dépasser ce chiffre.

Alinea Analytics souligne que les ventes auraient été encore plus impressionnantes sur PS5 si le jeu y était sorti simultanément en décembre. Les améliorations techniques apportées à la version PS5 Pro, notamment, ont visiblement séduit les joueurs.

Xbox : l’effet Game Pass domine

Côté Xbox, l’analyse révèle que près de 5 millions de joueurs ont découvert l’aventure, mais la majorité l’a fait via Game Pass, sans acquisition directe. Microsoft a confirmé plus de 4 millions d’utilisateurs, classant le jeu comme le deuxième plus gros succès commercial aux États-Unis en décembre 2024, derrière Call of Duty: Black Ops 6.

Cette performance a permis à Xbox de dominer le classement des éditeurs mondiaux en décembre, selon Ampere Analysis, grâce au double impact d’Indiana Jones et de Black Ops 6.

Un accueil critique favorable et des projets à venir

Accueilli comme l’« une des meilleures aventures vidéoludiques récentes » par la presse spécialisée, Indiana Jones et le Cercle Ancien combine récit haletant et gameplay dynamique. La version PS5, optimisée pour la PS5 Pro, renforce son attrait avec des graphismes et une stabilité améliorés.

MachineGames continue de développer le DLC « L’Ordre des Géants », tandis que Phil Spencer, patron de Xbox, laisse entendre que la franchise pourrait s’étendre.

Le retour du célèbre archéologue sur PS5 prouve que le choix du multiplateforme payant pour Microsoft, malgré le poids de Game Pass, peut s’avérer rentable. Reste à voir si cette tendance influencera les stratégies futures de Xbox.