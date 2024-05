Japan Sales Charts: Stellar Blade en tête

Les derniers chiffres de ventes japonais nous offrent un aperçu intéressant des performances de jeux récents tels que Stellar Blade ou encore Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Stellar Blade, jeu exclusif à la PS5 développé par Shift Up, s’est hissé au sommet avec plus de 67,131 exemplaires physiques vendus. Un résultat intéressant et qui couvrent les deux dernières semaines de ventes,

De son côté, le RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes s’est également distingué, manquant de peu la première place au classement général. La version Nintendo Switch a été la plus vendue, avec 46 700 exemplaires, se classant ainsi en deuxième position, tandis que l’édition PS5 a suivi avec 19 400 exemplaires, se plaçant en cinquième position. L’écart entre les deux versions peut surprendre, mais cela souligne la forte présence d’un public fidèle aux JRPG sur la console hybride de Nintendo.

La Nintendo Switch au sommet au Japon

La PlayStation 5 maintient son rythme de ventes solide, se rapprochant rapidement du cap des 6 millions d’unités vendues. Cette performance témoigne de la forte demande pour la console de nouvelle génération de Sony, en dépit des difficultés persistantes liées à la disponibilité des stocks.

Comparativement, la Nintendo Switch, toutes versions confondues, continue de dominer le marché japonais du jeu vidéo, avec des ventes combinées de plus de 19 millions d’unités. Le modèle OLED de la Switch reste populaire, tandis que la Switch Lite attire également un nombre significatif d’acheteurs.

En revanche, les ventes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S restent modestes par rapport à celles de la PS5 et de la Switch, reflétant la position plus marginale de Microsoft sur le marché japonais.

Il est intéressant de noter que la PlayStation 4, bien qu’en fin de vie, a encore trouvé des acheteurs, avec quelques centaines d’unités vendues. Cela montre que même avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération, il y a toujours un marché pour les consoles plus anciennes et leurs jeux