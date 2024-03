La Console qui Console revient pour sa 10e édition

L’événement La Console qui Console, 10e édition, revient au Centre de foires de Sherbrooke les 23 et 24 mars 2024 pour deux jours de divertissement vidéoludique et de jeux en tout genre, le tout au profit d’organismes de bienfaisance locaux. Que vous soyez un joueur occasionnel, un passionné de jeux de société, un nostalgique des jeux rétro, ou un amateur de compétitions esportives, La Console qui Console saura vous divertir !

Cette année, l’événement arbore un nouveau logo tout en restant fidèle à sa mission première : collecter des fonds pour Leucan Estrie et le CHAS Sherbrooke, offrant ainsi une expérience de jeu positive et solidaire. Avec plus de 1500 participants attendus sur place et 3000 autres en virtuel pour la diffusion sur Twitch, La Console qui Console s’impose comme un événement phare de la troisième Semaine sherbrookoise du jeu vidéo, une initiative de Sherbrooke Innopole visant à mettre en lumière l’industrie du jeu vidéo à Sherbrooke.

Les activités prévues sont nombreuses et variées. Vous pourrez notamment découvrir la créativité des studios indépendants de Sherbrooke et du Québec dans la Zone de jeux Indie de Loto-Québec, jouer à des jeux en développement, visiter le dôme de 8 mètres de diamètre de NEST Immersion pour y découvrir des créations artistiques et technologiques, participer à des concours de cosplay et d’artisanat, essayer des jeux de société, participer à des jeux actifs comme les fléchettes NERF ou le lancer de haches, et bien sûr plonger dans l’univers des jeux vidéo, avec notamment un musée des consoles et des tournois de sport électronique offrant plus de 5000 $ en bourses.

Si vous souhaitez participer à cet événement unique en son genre, rendez-vous sur la page Facebook de La Console qui Console ou sur son site web pour l’achat de billets et pour consulter la programmation.