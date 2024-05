La controverse accompagne Ghost of Tsushima 

La controverse entourant la sortie sur PC de Ghost of Tsushima suscite de vives réactions dans la communauté des joueurs. À quelques jours de sa sortie prévue le 16 mai 2024, Sony a pris la décision d’exiger un compte PlayStation Network (PSN) pour jouer en ligne, ce qui a entraîné la suppression du jeu des boutiques en ligne dans certains pays.

Cette décision fait suite à une tempête de critiques similaires concernant Helldivers 2, où les joueurs PC devaient s’inscrire sur le PSN pour accéder au jeu, provoquant un “review bombing” et une colère généralisée sur les réseaux sociaux. En réponse, Sony a dû faire marche arrière, mais cela n’a pas empêché l’entreprise de maintenir sa politique de connexion obligatoire aux services PlayStation.

Pour Ghost of Tsushima, Sony a opté pour une approche plus radicale en supprimant le jeu de la vente dans les pays sans accès au PSN, affectant ainsi jusqu’à 180 pays. Cette mesure, bien que visant à éviter une nouvelle controverse, a été perçue comme un manque de transparence et une méthode maladroite, risquant de laisser des traces durables dans la relation entre Sony et sa base de joueurs.

Le studio Sucker Punch a confirmé qu’une connexion PSN ne serait pas nécessaire pour le mode solo, mais serait obligatoire pour le mode coopératif en ligne. La situation reste confuse, notamment avec le retrait initial du jeu même au Japon, un pays largement couvert par les services PlayStation.

Pour les joueurs au Canada, Ghost of Tsushima sera disponible comme prévu ce 16 mai, mais une connexion PSN sera requise pour le multijoueur. Cette fois-ci, les joueurs sont prévenus à l’avance de la nécessité de cette connexion.