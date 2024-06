La durée de vie de Star Wars Outlaws est connue

Les joueurs de Star Wars Outlaws pourront terminer le jeu en environ 30 heures. Cette information nous vient directement du directeur créatif Julian Gerighty et qu’il a révélé lors d’une interview avec VGC après la présentation du jeu lors de l’Ubisoft Forward.

Durée de Jeu et Focalisation sur les Détails

Gerighty a expliqué : “Nous avons décidé très tôt que l’aventure principale durerait environ 25 à 30 heures, ou 50 à 60 heures pour les complétionnistes. C’est une durée convenable pour des gens ayant une famille ou travaillant. Ce n’est pas une aventure comme Assassin’s Creed qui peut offrir jusqu’à 200 heures de jeu. Nous avons ainsi pu nous concentrer davantage sur les détails.”

Ajustements et Compromis durant le développement

VGC a également interrogé Gerighty afin de savoir si Massive avait réussi à intégrer tout ce qu’ils voulaient initialement dans le jeu. L’idée étant donc de savoir s’ils avaient dû faire des compromis.

En tant que créateur, Gerighty croit ainsi fermement en l’importance de définir une vision initiale ambitieuse et réalisable : “Il est crucial de s’assurer que tout le monde travaillant sur le jeu avance dans la même direction vers le même objectif. Dans The Division, The Division 2, et Star Wars Outlaws, cette vision a été respectée à environ 95 %. Certaines choses ont été ajoutées, modifiées ou supprimées, mais très peu.”

Un exemple notable de fonctionnalité supprimée est la natation. Gerighty a expliqué que bien qu’ils auraient aimé inclure la natation, ce n’était pas possible en termes d’animation et d’échelle : “Nous pouvons vivre sans cela, il y a beaucoup d’autres choses à explorer.”

Les avis mitigés des joueurs

Dans une autre partie de l’interview, Gerighty a répondu aux critiques négatives concernant Star Wars Outlaws en précisant que les joueurs n’ont vu qu’une petite partie de ce que le jeu complet offrira lors de sa sortie en août. Il faudra donc patienter avant de tirer des conclusions définitives. Nous avions d’ailleurs pu regarder en exclusivité 30 minutes du gameplay du jeu et étions plutôt satisfaits. Cependant, nous attendons d’avoir le main en juin afin de livrer un avis définitif. Ne jamais juger un livre à sa couverture.

Star Wars Outlaws sortira le 30 août prochain sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.