La franchise Tales of est en deuil suite au décès de l’une de ses icônes, Mutsumi Inomata, connue pour son travail remarquable en tant qu’illustratrice et animatrice japonaise. Si vous êtes un amateur de la série de jeux Tales of, vous avez certainement été touché par ses créations. Inomata a contribué au design de nombreux personnages emblématiques de la franchise depuis sa création en 1995.

Le 10 mars 2024, le compte Twitter officiel de Mutsumi Inomata a annoncé son décès à l’âge de 63 ans, plongeant la communauté des fans dans la tristesse. Son influence sur la saga Tales of est indéniable, ayant travaillé sur des titres tels que Tales of Destiny, Eternia, Rebirth, Xillia 1 et 2, Berseria et Crestoria.

Cependant, Mutsumi Inomata n’est pas seulement connue pour son travail sur Tales of. Elle a également contribué à d’autres projets, notamment les mangas GB Bomber et Nyan no Ohanashi, ainsi que des animes tels que City Hunter, Windaria, Plawres Sanshirō, Future GPX Cyber Formula et Brain Powerd. Son talent et son impact dans le monde de l’animation ont été largement reconnus, faisant d’elle une véritable pionnière dans son domaine.

Ses œuvres ont été regroupées dans plusieurs artbooks, dont Voice of the Stars, Dreams of the Moon et Eccelente. Mutsumi Inomata laisse derrière elle un héritage artistique impressionnant qui continuera d’inspirer les générations futures.

En ces moments difficiles, de nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux.