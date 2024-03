La Guilde du jeu vidéo du Québec lance un programme DEI

La Guilde du jeu vidéo du Québec a récemment lancé son Programme Accélérateur en diversité, équité et inclusion (DEI), en collaboration avec le Fonds des médias du Canada et la Banque Nationale. Ce programme novateur a permis à 10 studios de jeux vidéo indépendants de moins de 50 employé·e·s de bénéficier d’un parcours de mentorat et d’accompagnement en DEI.

Le Programme Accélérateur vise à soutenir les studios dans l’intégration d’outils et de pratiques favorisant une culture organisationnelle basée sur les principes de diversité, d’équité et d’inclusion. Les entreprises participantes ont ainsi pu bénéficier de conseils personnalisés, d’ateliers spécialisés et de tables rondes pour élaborer des plans d’action adaptés à leurs besoins.

Grâce à ce programme, les studios ont pu créer des politiques internes et des guides de l’employé·e conformes aux normes DEI, ce qui leur permettra d’assurer un environnement de travail plus inclusif et respectueux pour tou·te·s.

Béatrice Desjardins-Gagnon, conseillère en diversité, équité et inclusion à La Guilde du jeu vidéo du Québec, se réjouit de cette initiative : “Nous sommes très heureux·ses de constater l’engagement des studios indépendants envers la diversité, l’équité et l’inclusion. Ce programme contribue à renforcer notre écosystème et à créer des environnements de travail plus sains et plus inclusifs.”

Jessica Lea Fleming, Directrice, croissance et inclusion au Fonds des médias du Canada, souligne l’importance du programme : “Le FMC est engagé à soutenir le développement des compétences en DEI de l’industrie du jeu vidéo. Ce programme de mentorat est une étape importante pour outiller les entreprises dans la poursuite de leurs objectifs d’inclusion.”

De son côté, Brigitte Leblanc, Directeur général & Chef, Groupe Industries Créatives Canada & International, Banque Nationale, se dit fière de soutenir cette initiative : “La Banque Nationale est engagée à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’industrie du jeu vidéo. Nous sommes convaincu·e·s de l’impact positif de ce programme de mentorat sur les entreprises de ce secteur.”

Le Programme Accélérateur s’inscrit dans le Plan d’action en DEI de La Guilde du jeu vidéo du Québec, qui vise à sensibiliser, accompagner, soutenir et outiller ses studios membres sur les enjeux de diversité, d’équité et d’inclusion.

À propos de La Guilde du jeu vidéo du Québec : La Guilde du jeu vidéo du Québec est une coopérative à but non lucratif regroupant les développeur·euse·s de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateur·rice·s, les établissements d’enseignement et les entrepreneur·euse·s des domaines connexes établis au Québec. Voix unifiée de plus de 300 membres et figure de proue à l’échelle mondiale dans ce secteur, La Guilde est le plus grand regroupement du genre au monde.