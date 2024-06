La mise à jour “Euro 2024” débarque sur EA Sports FC 24

L’Euro 2024 approche avec le premier match entre l’Écosse et l’Allemagne, pays hôte de la compétition. EA a annoncé dans cette optique qu’une nouvelle mise à jour serait déployée. Celle-ci intégrera un nouveau mode jeu permettant de disputer le tournoi avec licence sur sa console. Elle sera disponible à partir du 6 juin.

Une mise à jour qui semble ravir l’UEA:

“Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec EA Sports en intégrant l’Euro 2024 dans le jeu. L’Euro 2024 est l’un des tournois de football les plus dynamiques et excitants au monde. Nous sommes heureux que la grande communauté de EA Sports FC 24 puisse participer à ce tournoi dans un environnement de jeu aussi réaliste”, a notamment déclaré Guy-Laurent Epstein, le directeur marketing de l’instance.

Pou rappel, l’Euro 2024 débutera le 14 juin et se poursuivra jusqu’au 14 juillet.

Détails de la mise à jour Euro 2024 pour le jeu EA Sports FC 24

La prochaine mise à jour Euro 2024 sera un mode solo. Il permettra aux joueurs de disputer le tournoi sous licence complète avec les tenues des équipes et les joueurs participant ainsi que la formation officielle de chaque équipe, comme l’a rapporté VGC.

Elle sera disponible sur toutes les consoles actuelles et les plateformes de la génération précédente, ainsi que sur PC et Nintendo Switch.

La mise à jour sera également disponible pour la version mobile du jeu.

Tous ceux qui ont joué au jeu jusqu’au 16 janvier dernier recevront l’un des joueurs en tant que star de l’Euro 2024 Ultimate Team. Il s’agit notamment de Jack Grealish d’Angleterre, Ousmane Dembélé, Federico, Florian Wirtz , Virgil Van Dijk, et enfin Alvaro Morata.

Nous rappelons que FC 24 est actuellement gratuit pour tous les abonnés du service PlayStation Plus, toutes catégories confondues, et vous pouvez l’obtenir dès maintenant et jusqu’au 17 juin, et le conserver indéfiniment.