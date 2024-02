La mise à jour Marvel’s Spider-Man 2 arrive le 7 mars

La mise à jour tant attendue de Marvel’s Spider-Man 2 arrive le 7 mars, offrant aux joueurs une pléthore de nouvelles fonctionnalités et de contenus excitants. Cette mise à jour, disponible exclusivement sur PlayStation 5, comprendra une Nouvelle Partie +, des tenues inédites, des fonctionnalités d’accessibilité améliorées et bien plus encore.

La Nouvelle Partie + permettra aux joueurs de revivre l’aventure avec une difficulté accrue tout en conservant leurs tenues et capacités précédemment débloquées. De plus, de nouveaux éléments seront disponibles à débloquer, tels que des niveaux ultimes et des styles de gadgets dorés.

Les tenues inédites incluront les tenues Hellfire Gala, inspirées des comics Marvel. Peter Parker aura droit à un nouveau visuel créé par Russel Dauterman, tandis que Miles Morales arborera un look iconique de la couverture alternative Hellfire Gala, dessinée par Bernard Chang pour Miles Morales: Spider-Man #8.

En plus des nouvelles tenues, la mise à jour introduira des fonctionnalités d’accessibilité importantes, telles que l’audiodescription et le lecteur d’écran, ainsi que des légendes lors des cinématiques et un contraste élevé des contours.

Une collaboration spéciale entre Insomniac Games et Marvel Games a également donné naissance à deux nouvelles tenues, disponibles dans le pack Cool et stylé. Ce pack comprendra une tenue stylée pour Peter et une tenue cool pour Miles, ainsi que divers autocollants et cadres pour le mode Photo.

Le pack Cool et stylé sera disponible en accès anticipé pour 7$, avec PlayStation versant 4,99 $ à Gameheads pour chaque pack acheté aux États-Unis, jusqu’à un total de 1 million de dollars. Ce partenariat vise à soutenir la mission de Gameheads, qui vise à donner les moyens aux jeunes des classes populaires et racisées de réussir dans l’industrie des jeux vidéo.

En conclusion, la mise à jour de Marvel’s Spider-Man 2 promet d’apporter de nouvelles expériences passionnantes aux joueurs, avec des fonctionnalités étendues, des tenues inédites et un soutien à une cause louable. Ne manquez pas cette mise à jour majeure qui arrive le 7 mars sur PlayStation 5 !