La nouvelle extension de Alan Wake dévoilé prochainement

L’année dernière, Remedy a confirmé que la première extension de Alan Wake 2 s’appellera Night Springs. Ce nom fait référence à la série télévisée fictive inspirée de Twilight Zone, qui apparaît dans les jeux Night Springs.

Alors que beaucoup de fans attendent une date de sortie officielle, Remedy vient de publier un message quelque peu énigmatique: “Dark Triangle Coffee. Du café, rien d’autre. Savourez une gorgée au seul et unique Coffee World de Night Springs. Rejoignez la percolation le 7 juin… à Night Springs.”

Une date qui correspond à la tenue de la Summer Game Fest. Événement qui serait ainsi parfait pour Remedy afin de mettre en avant l’extension de son jeu.

Cette extension permettra aux joueurs d’incarner plusieurs personnages familiers de l’univers d’Alan Wake et de vivre des épisodes autonomes de Night Springs, l’émission de télévision fictive du monde d’Alan Wake.

Dark Triangle Coffee. Just coffee, nothing else. Have a sip at Night Springs' One and Only Coffee World.



Join the percolation on June 7th… in Night Springs.#NightSprings pic.twitter.com/qzXEwVxDWB