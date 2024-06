La nouvelle extension de Destiny 2 redonne des couleurs au jeu

L’arrivée de la toute dernière extension pour Destiny 2 suscite la curiosité des joueurs. En effet, ces derniers se connectent au jeu de Bungie Studios afin de découvrir ses nouveautés. Une curiosité qui a déjà permis au jeu d’atteindre les meilleurs chiffres de joueurs des 15 derniers mois.

Environ 228 000 joueurs jouent actuellement à Destiny 2 simultanément sur Steam. Une plateforme où Bungie n’avait pas enregistré autant de joueurs depuis février 2023. Il avait à ce moment-là dépassé les 316 000 joueurs connectés aux serveurs.

Ce nombre est encore loin de ce chiffre de joueurs simultanés sur Steam mais nous en sommes aux premiers instants de la disponibilité de l’extension. Le nombre de joueurs pourrait donc augmenter au cours des prochains jours.

Destiny 2 : The Final Shape est le jeu premium le plus vendu sur Steam. Il se classe devant Elden Ring, Dead By Daylight et Street Fighter 6.