La Playstation Portal devient “portable” après un hack

En novembre 2023, la PlayStation Portal a été dévoilée. Il s’agit d’un écran combiné à une manette PS5, qui fonctionne comme un dispositif de lecture à distance de la console next-gen. Pour l’utiliser, une bonne connexion internet est nécessaire, et cela se fait uniquement via le WiFi. Malgré tout, contre toute attente, il a déjà été piraté par deux individus dans un but précis.

Le piratage de la PlayStation Portal en fait une véritable console portable Andy Nguyen et son collègue Calle Svensson, tous deux employés chez Google, ont entrepris la tâche de pirater la PlayStation Portal. Ils ont réussi à trouver une faille et ont partagé leur exploit sur les réseaux sociaux. En installant l’émulateur PPSSPP sur la console, ils ont pu jouer à des jeux PSP. “Après plus d’un mois de travail, PPSSPP fonctionne nativement sur la PlayStation Portal. Oui, nous l’avons hacké,” a déclaré Andy Nguyen sur X.

Ils ont agi rapidement. PPSSPP est actuellement disponible sur PC et Android, bénéficiant d’une excellente réputation en tant qu’émulateur PSP de qualité. Ainsi, la PlayStation Portal devient une véritable console portable indépendante de la PS5. Même si nous ne encourageons pas le piratage, il est impressionnant d’avoir obtenu un tel résultat. Cependant, il n’est pas possible pour le grand public d’accéder à cette modification.

Andy Nguyen souligne que cette modification n’est pas disponible pour tous. Ils n’ont pas l’intention de la rendre publique. Malgré une première réussite, il reste encore du travail à faire, comme le montre une première vidéo du PPSSPP sur la PlayStation Portal qui devrait être diffusée bientôt. En raison de l’engouement suscité par l’annonce, l’utilisateur pourrait présenter une démonstration ce week-end, mais rien n’est encore certain.

Il est clair que le fait que la PlayStation Portal ne soit pas une véritable “console portable” dérange certaines personnes. Ce n’est pas la première fois que de telles critiques sont formulées, et ce ne sera probablement pas la dernière. En tout cas, nous verrons ce week-end si une vidéo est au programme.