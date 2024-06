La suite de Lords of the Fallen en 2026?

Si la Summer Game Fest est l’événement parfait pour les studios pour leurs annonces, plusieurs studios ou éditeurs ont préféré faire l’impasse. En effet, CI Games a attendu la fin des grosses annonces pour faire la sienne. L’éditeur a indiqué aujourd’hui qu’une suite de Lords of the Fallen est en développement. Une annonce qui a été faite par le biais de ses canaux de communication officiels. Pour rappel, Lords of the Fallen est un jeu de type Soulslike en Dark Fantasy.

L’éditeur a d’ailleurs précisé qu’il se chargera de la distribution des versions pour les consoles, tandis que l’Epic Games aura l’exclusivité pour la version PC. Une exclusivité qui devrait durer assez longtemps, mais l’éditeur garde les droits sur son titre.

La suite de Lords of The Fallen devrait être disponible en 2026 selon plusieurs indiscrétions sur PC, Xbox Series X|S et PC. De plus, le jeu souhaite s’installer sur le long terme. Preuve en est, les nombreuses améliorations et mises à jour dont a bénéficié le jeu.