Lancement de la première saison de XDefiant !

Ubisoft a sorti de son chapeau le très attendu premier saison de XDefiant. Un nouveau jeu de tir sur le champ de bataille développé par Ubisoft San Francisco. Celui-ci en vedette des factions inspirées des franchises les plus populaires d’Ubisoft.

Les joueurs peuvent télécharger XDefiant via Ubisoft Connect sur PC, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pourrez ainsi désormais profiter de la première saison du jeu dont Ubisoft vient de dévoiler le contenu.

Contenu de la Saison 1

Nouvelle Faction: GS Kommando, inspirée de Rainbow Six, apporte ses compétences uniques au jeu.

GS Kommando, inspirée de Rainbow Six, apporte ses compétences uniques au jeu. Trois Nouvelles Cartes: Club (inspirée de Rainbow Six, disponible maintenant), Daytona (inspirée de The Crew 2, disponible plus tard dans la saison), Rockefeller (inspirée de The Division, disponible plus tard dans la saison).

Club (inspirée de Rainbow Six, disponible maintenant), Daytona (inspirée de The Crew 2, disponible plus tard dans la saison), Rockefeller (inspirée de The Division, disponible plus tard dans la saison). Trois Armes Gratuites de Battle Pass: LVOA-C (assaut), L115 (sniper), et une pistolet-mitrailleur à canon court.

LVOA-C (assaut), L115 (sniper), et une pistolet-mitrailleur à canon court. Deux Nouveaux Modes de Jeu: Capture du Drapeau (disponible maintenant) et Mode Bombe (à venir).

Nouvelle Faction: GS Kommando

La GS Kommando, venant tout droit de Rainbow Six, rejoint XDefiant avec des capacités spécialisées telles que le fil électrique de choc pour créer des zones électrifiées autour de leurs objectifs, et un système de défense actif (ADS) pour abattre les explosifs ennemis.

Dotée d’un bouclier clignotant couvert de LED, la GS Kommando peut l’utiliser comme couverture mobile tout en se déplaçant. De plus, leur casque rigide réduit les dégâts des tirs à la tête, offrant ainsi une protection supplémentaire.

Deux Nouveaux Modes de Jeu

La saison inaugurale de XDefiant introduit deux nouveaux modes de jeu: Capture du Drapeau, un sprint haletant pour voler et récupérer le drapeau ennemi, disponible dès maintenant. Plus tard dans la saison, les joueurs pourront profiter du Mode Bombe, qui nécessite une stratégie tactique accrue pour défendre et désamorcer un dispositif explosif.

Cette première saison promet une expérience palpitante pour les fans de jeux de tir rapide et tactique.