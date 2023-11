Le Catalogue de jeux de PlayStation Plus pour Novembre dévoilé

Alors que les vents frais de novembre s’installent, les amateurs de PlayStation ont de quoi se réjouir avec une sélection excitante de jeux qui débarquent sur les étagères virtuelles. Les choix de ce mois-ci promettent des déluges de voitures, des aventures chaotiques et des quêtes fantastiques. En tête d’affiche, Teardown, une aventure de cambriolage démolition, est disponible dès aujourd’hui pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium. Les autres jeux seront accessibles à partir du mardi 21 novembre. Découvrons-les de plus près.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue de Jeux

Teardown | PS5

Planifiez le cambriolage parfait en utilisant des solutions créatives, la force brute, et tout ce qui vous entoure. Teardown offre un environnement entièrement destructible où la liberté du joueur et le gameplay émergent sont les maîtres mots. Détruisez des murs avec des explosifs, construisez des structures, et utilisez des objets flottants pour créer des raccourcis inattendus. Soyez stratégique, exécutez votre cambriolage et échappez-vous habilement.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Cet action-RPG acclamé combine un combat profond avec la liberté d’explorer le vaste monde ouvert de Gransys en magnifiques graphismes HD 1080p. Choisissez parmi neuf vocations différentes, formez une équipe avec trois compagnons IA appelés Pawns, et lancez-vous dans une aventure épique.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Participez à des batailles en équipe 2 contre 2 en contrôlant des Mobile Suits de divers titres Gundam. Avec plus de 180 Mobile Suits jouables, dont 2 costumes inédits, ce jeu d’action offre une expérience intense tirée du titre d’arcade de 2016.

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Plongez dans l’expérience ultime de l’apocalypse zombie avec cette version remastérisée du jeu d’aventure à la première personne. Affrontez des hordes de zombies dans un monde ouvert tropical, utilisant des combats au corps à corps intenses et une coopération en mode histoire à 4 joueurs.

Superliminal | PS4, PS5

Ce jeu de puzzle à la première personne repose sur la perspective et les illusions optiques. Affrontez des casse-têtes impossibles en repensant votre approche. Plongez dans un monde subtilement dérangeant, doté d’une narration intrigante et de concepts vraiment étranges.

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Un RPG d’action situé dans le même monde que Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, offrant un combat rapide et des mécaniques d’amélioration de la ville. Aidez une ville à se reconstruire après un tremblement de terre tout en découvrant les raisons qui motivent les personnages.

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Devenez un Daimyō, gouvernez un clan, et améliorez votre pays grâce à l’administration civile, à la diplomatie, et à la puissance militaire. Nobunaga’s Ambition: Taishi est le quinzième opus de cette série de simulation historique.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

Ce thriller criminel, situé à New York, mélange enquêtes et éléments narratifs uniques pour dévoiler un mystère palpitant autour de la mort du grand-père de Saburo Jinguji.

River City Melee Mach!! | PS4

Avec 30 équipes, 180 personnages et plus de 250 mouvements spéciaux, ce jeu de combat frénétique est le retour de la série Renegade/River City. Affrontez-vous avec jusqu’à 4 joueurs simultanément dans des contrôles simples et des combats délirants.

PlayStation Premium | Classiques

Grandia | PS4, PS5

Le RPG classique de la PS1 fait son retour, arborant un système de combat stratégique révolutionnaire et plus de 80 sorts magiques et techniques à maîtriser. Incarnez Justin, un jeune obsédé par l’idée de devenir un grand aventurier, qui hérite d’une pierre magique le menant dans un voyage épique pour découvrir le mystère d’une civilisation perdue.

Jet Moto | PS4, PS5

Dix pistes époustouflantes vous attendent dans ce jeu de motocross PS1 nouvelle génération. Maîtrisez une moto aérienne sauvage capable de sauter, voler, surfer, faire des flips et des vrilles à des vitesses folles, prenant de l’ampleur sur terre, mer, glace et neige tout en affrontant 20 coureurs à travers des courses de championnat, de rallye et d’élimination.

Up | PS4, PS5

Basé sur le film d’animation Disney•Pixar du même nom, Up The Video Game, initialement sorti sur PSP, emmène les joueurs dans une aventure exotique avec Carl Fredricksen et son jeune acolyte, Wilderness Explorer Russell. Ils se lancent dans un périple sauvage à travers les jungles inexplorées de l’Amérique du Sud.

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

La série de jeux d’action en 3D à défilement latéral Klonoa, dont le premier titre a été publié par Namco en 1997 sur PS1, célèbre le 25e anniversaire de la série avec cette remasterisation combinée de Klonoa: Door to Phantomile (PS1) et Klonoa 2: Lunatea’s Veil (PS2). Les éléments de jeu et l’univers des jeux restent inchangés, mais les graphismes ont été améliorés. Des réglages de difficulté ajustables ont également été introduits pour rendre les jeux plus accessibles aux nouveaux joueurs.

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Enfilez les baskets du héros hip-hop PaRappa the Rapper et rejoignez un casting de personnages nouveaux et appréciés pour une aventure hilarante et surréaliste. Utilisez vos compétences rythmiques et vos talents de rappeur pour arrêter le maléfique Noodle Syndicate qui veut transformer tout en nouilles. Ce classique de la PS2 est magnifique en HD sur PS4 et bénéficie d’un support complet des trophées.