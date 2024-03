Le catalogue PlayStation Plus pour ce mois de mars

Le catalogue de jeux PlayStation Plus pour le mois de mars 2024 proposera une sélection diversifiée de titres passionnants, allant du basketball à l’horreur en passant par les super-héros et les jeux de puzzle. Parmi les jeux proposés ce mois-ci, on retrouve NBA 2K24, Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3, Mystic Pillars: Remastered, et bien d’autres. Chaque jeu offre une expérience unique et passionnante, que ce soit en affrontant des zombies dans Resident Evil 3, en explorant l’univers sombre de Marvel dans Midnight Suns, ou en résolvant des énigmes dans Mystic Pillars: Remastered. Découvrons ensemble les jeux phares de ce mois-ci.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Dans NBA 2K24, les joueurs peuvent incarner leurs équipes NBA et WNBA préférées, avec des effectifs à jour et des équipes historiques légendaires. Le jeu propose un gameplay basé sur les compétences, avec des commandes de défense intérieure et de dribble revues pour une expérience plus immersive. NBA 2K24 offre une variété de modes de jeu, dont des options personnalisables illimitées dans MyCareer et la possibilité de constituer une équipe de légendes dans MyTeam.

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns est un nouveau RPG tactique qui se déroule dans l’univers sombre de Marvel. Les joueurs font équipe avec des super-héros et des guerriers surnaturels pour lutter contre les forces démoniaques des enfers. En tant que membre des Midnight Suns, les joueurs affrontent Lilith, la Mère des Démons, pour empêcher la résurrection de son maître Chthon. Le jeu propose une histoire captivante et des combats stratégiques, avec la possibilité de jouer aux côtés de héros légendaires tels que Ghost Rider, Magik, Blade et Nico Minoru.

Resident Evil 3 | PS4, PS5

Resident Evil 3 est une réimagination du classique de l’horreur de survie de 1999. Les joueurs incarnent Jill Valentine, un agent des S.T.A.R.S. qui tente de s’échapper de la ville infestée de zombies de Racoon City. Outre les zombies, les joueurs doivent également faire face à Nemesis T-Type, un bioweapon quasi indestructible qui les traque sans relâche à travers la ville. Resident Evil 3 offre une expérience horrifique immersive, avec des graphismes époustouflants et une atmosphère terrifiante.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Mystic Pillars est un mélange unique de casse-tête intrigants et d’une histoire immersive inspirée de l’Inde ancienne. Les joueurs incarnent un voyageur mystérieux qui se retrouve au royaume de Zampi, où ils doivent résoudre des énigmes pour mettre fin à la sécheresse qui ravage le royaume. Cette version remasterisée propose des graphismes en 4K, une interface améliorée et une histoire captivante inspirée de la culture indienne. Mystic Pillars est disponible en 21 langues et offre une expérience de jeu riche en culture et en histoire.

En plus de ces jeux phares, le catalogue PlayStation Plus de mars propose d’autres titres passionnants, tels que LEGO DC Supervillains, Blood Bowl 3, et Super Neptunia RPG.