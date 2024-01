Le directeur de Naughty Dog défend The Last of Us Part 2 Remastered

Le directeur de Naughty Dog, Matthew Gallant, a récemment réagi aux critiques émises par les fans concernant “The Last of Us Part 2 Remastered”. Interrogé par VGC sur la raison pour laquelle de tels remasters suscitent souvent des réactions négatives de la part de la communauté, Gallant a exprimé son incompréhension à l’égard de la “consternation” entourant cette annonce.

Gallant a déclaré qu’il ne comprend pas certaines des “consternations” entourant sa sortie. Il a déclaré : “Je ne comprends pas certaines des consternations concernant ce que propose The Last of Us Part 2 Remastered. C’est la meilleure façon de jouer à The Last of Us Part 2.”

“Si vous venez d’acquérir une PlayStation et que vous découvrez la franchise, nous voulons offrir la meilleure expérience avec toutes les fonctionnalités matérielles d’une version native du jeu sur PS5. J’ai le sentiment qu’il y a un public pour cela, pour qui l’idée d’une version PS5 est enthousiasmante. Je parle aussi en mon nom. Je suis ravi de pouvoir apporter cela aux fans, et si ce n’est pas pour tout le monde, c’est bien.”

Pour rappel, le jeu avait bénéficié d’une note de 4/5 lors de notre test.