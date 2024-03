Le futur des DLC d’Elden Ring après Shadow of the Erdtree

Le premier DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree sortira le 21 juin prochain. Cependant, tout le monde se demande : qu’en est-il de la suite ? Depuis la sortie du jeu de base en 2022, les fans d’Elden Ring attendent depuis deux ans un DLC. C’est une attente inhabituellement longue pour n’importe quel titre, mais encore plus pour un jeu de la série Soulsborne.

Cependant, étant donné le prix et la taille annoncée du DLC d’Elden Ring, il semble que cela en vaille largement la peine. Néanmoins, les fans de FromSoft sont insatiables et réclament déjà une suite avant même d’avoir eu le premier DLC entre les mains. Alors, y a-t-il vraiment un autre contenu prévu après Shadow of the Erdtree ? FromSoft a une réponse claire.

Dans une interview avec IGN, le réalisateur d’Elden Ring et président de FromSoft, Hidetaka Miyazaki, a déclaré qu’il n’y avait pas de plans pour un deuxième DLC d’Elden Ring après Shadow of the Erdtree – du moins, pas pour le moment. “Nous n’avons aucun plan actuel pour faire un deuxième DLC ou une suite, mais nous ne voulons certainement pas exclure cette possibilité”, a déclaré Miyazaki. Il a comparé la stratégie de FromSoft pour les DLC d’Elden Ring à celle de Dark Souls 3. Alors qu’il n’y avait aucun plan pour plus de DLC après Ashes of Ariandel, un DLC plus important et de meilleure qualité, The Ringed City, a été publié six mois plus tard.

À ce stade, il est clair que Shadow of the Erdtree explorera les origines de Marika dans le Land of Shadow, se concentrant presque entièrement sur l’Eternal Queen d’Elden Ring. Cependant, il existe encore de nombreuses pistes d’histoire potentielles pour un deuxième DLC d’Elden Ring. Si le Land of Shadow existe séparément des Lands Between, quels autres mondes parallèles existent ? Les Badlands impitoyables d’Elden Ring, ou l’origine de la classe des samouraïs dans le Land of Reeds, sont tout aussi propices à l’exploration.

De plus, il y a de nombreux demi-dieux sur lesquels un deuxième DLC d’Elden Ring pourrait se pencher. La plupart des enfants de Marika ont leur histoire racontée, explicitement ou implicitement, dans le jeu de base. Cependant, comme pour toute lore de jeu FromSoft, chacun contient de grandes lacunes et des contradictions inhérentes. Un deuxième DLC pourrait saisir l’occasion de traiter certaines de ces questions persistantes. L’histoire du consort de Marika, Godfrey, et son exil dans les Badlands seraient également un excellent sujet de DLC, et fournirait un excellent prétexte à Elden Ring pour explorer un nouvel endroit.

Ainsi, rien n’est définitif quant à ce qui vient ensuite pour FromSoft. Il semble y avoir beaucoup de contenu disponible pour un deuxième DLC à explorer, mais cela dépendra des retours concernant que Shadow of the Erdtree.