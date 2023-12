Le Joker de Floride réclame 2 millions de dollars à Rockstar Games

Les jeux vidéo sont souvent source de controverses, et cette fois-ci, c’est Rockstar Games qui se retrouve au centre d’une nouvelle polémique. Lawrence Sullivan, mieux connu sous le nom du Joker de Floride, a décidé de poursuivre le célèbre studio de jeux vidéo pour avoir parodié sa personnalité dans la bande-annonce très attendue de Grand Theft Auto VI.

Les rues virtuelles de Leonida, l’État fictif où se déroulera l’action du prochain opus de la franchise GTA, semblent être inspirées de vidéos insolites tournées en Floride. Entre des alligators curieux et des danses provocantes sur le toit des voitures, Rockstar Games a créé un environnement déjanté et captivant. Cependant, pour Lawrence Sullivan, cette créativité a un coût, et il est estimé à deux millions de dollars.

Sullivan, qui a gagné une certaine notoriété sur TikTok, affirme que Rockstar Games lui a “volé son apparence, sa vie”. Dans sa démarche, il exige un dédommagement financier conséquent, soit “un million ou deux” de dollars, selon ses dires. Le Joker de Floride s’est fait connaître en 2017, non seulement pour sa ressemblance frappante avec le célèbre ennemi de Batman, mais aussi pour des délits moins cinématographiques. Il a été arrêté pour avoir pointé une arme à feu sur une voie de circulation, un acte loin d’être digne du personnage qu’il incarne.

Il convient de noter que Rockstar Games n’en est pas à sa première controverse juridique liée à la ressemblance de ses personnages avec des personnalités réelles. En 2014, l’actrice Lindsay Lohan avait intenté une action en justice contre le studio, alléguant que son personnage dans GTA V, Lacey Jonas, était basé sur elle-même. Cependant, Rockstar Games avait remporté le procès en invoquant le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté d’expression, y compris le droit de parodier.

Pour le Joker de Floride, cela pourrait être une bataille difficile à remporter, étant donné le précédent juridique établi par Rockstar Games. Cependant, le monde des jeux vidéo étant en constante évolution, il reste à voir comment cette nouvelle affaire juridique se déroulera dans l’univers captivant et parfois tumultueux de Grand Theft Auto VI. Une chose est sûre : la frontière entre fiction et réalité s’estompe une fois de plus dans le monde du divertissement interactif.