Le nom Call of Duty Black Ops 6 officialisé

Alors que nous avions eu droit hier à un premier teaser du prochain opus de Call of Duty, Activision vient aujourd’hui officialiser le nom de son prochain jeu.

Comme tout le monde pouvait s’en douter, celui-ci sera s’appellera officiellement Call of Duty Black Ops 6. Le studio a également présenté par le biais d’une courte vidéo le logo de ce prochain opus ainsi qu’un petit message “Un nouveau chapitre sombre de la franchise Black Ops commence”.

Pour rappel et selon certaines rumeurs, Call of Duty Black Ops 6 devrait débarquer en octobre prochain et nous pourrions en savoir un peu plus lors du prochain Xbox Games Showcase prévu pour le 9 juin prochain.

À noter qu’encore une fois, selon certains insiders, le jeu pourrait directement débarquer sur le Xbox Game Pass afin notamment d’augmenter le nombre d’abonnés au service mais pour Xbox n’a pour le moment toujours pas communiquer sur le sujet.