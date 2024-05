Le patch 1.003 de Stellar Blade arrive

Un nouveau patch sera disponible dès demain, 24 mai, pour Stellar Blade. Véritable surprise de cette année en étant notamment en tête des ventes au Japon et au Canada pendant certaines périodes et ce malgré toutes les polémiques concernant la censure ou encore les tenues d’Eve.

D’ailleurs, les joueurs auront droit à trois nouvelles tenues d’Eve pour ce patch 1.003. Des nano-combinaisons décrites comme étant “Sanglante, léthale… et belle”. Histoire pouvoir encore de changer de tenue pour les joueurs le souhaitant et voir Eve sous un autre angle.

Seulement, Shift Up ne souhaite pas faire les choses à moitié et va introduire un nouveau mode de jeu: Duel de boss. Un mode qui va vous demander sans aucun doute beaucoup de sang froid et de la patience car il vous poussera à affronter les 19 boss du jeu de base.

Le mode vous permettra d’affronter ainsi ces derniers en vous basant sur les analyses des combats précédents et choisir l’équipement de votre choix. Chaque victoire vous permettra ainsi de recevoir des statistiques détaillées sur la durée du combat, le nombre d’esquives et de parades parfaites, l’utilisation de consommables, et d’autres facteurs. Enfin, les victoires en mode normal ou difficile vous permettront de débloquer une nouvelle tenue pour Eve. Belle récompense non?

Shift Up avait promis que plusieurs mises à jour arriveraient pour son premier gros succès vidéoludique et nul doute que ce nouveau patch ne sera pas le dernier.

Pour rappel, Stellar est disponible depuis le 26 avril exclusivement sur Playstation 5.