Le PDG de Sony évoque le film sur Zelda

Après des mois de spéculations amplifiées par le triomphe de Super Mario Bros. au box-office en 2023, Sony et Nintendo ont officialisé la production d’un film en live-action basé sur The Legend of Zelda. Alors que le projet est encore à ses débuts, des informations se dévoilent progressivement. Récemment, le PDG de Sony a offert aux fans un aperçu de ce qui les attend.

La Confirmation Après des Années de Rumeurs

Les rumeurs entourant un film Zelda circulaient depuis des années, mais c’est le succès retentissant de Super Mario Bros. qui a intensifié ces spéculations. En novembre, Shigeru Miyamoto, le co-créateur emblématique de Nintendo, a officialisé le projet, révélant qu’il travaillait dessus depuis plusieurs années.

La co-production entre Nintendo et Sony sera réalisée par Wes Ball, connu pour la trilogie du Labyrinthe et La Planète des Singes : le Nouveau Royaume. Ball promet un “film d’aventure fantastique et génial” et cite des influences notables telles que la trilogie du Seigneur des Anneaux et le travail de Hayao Miyazaki du studio Ghibli.

Le Teaser du PDG de Sony

Lors de l’ouverture du Consumer Technology Show (CES), Kenichiro Yoshida, PDG de Sony, a teasé le film The Legend of Zelda. Bien que sa déclaration soit brève, elle a captivé l’attention des fans. Malheureusement, elle reste plutôt énigmatique, laissant place à diverses interprétations.

Yoshida a déclaré : “Nous sommes également excités au sujet de l’expansion d’une autre propriété intellectuelle, avec l’adaptation de la franchise de jeux vidéo de Nintendo, The Legend of Zelda. Ce film en live-action proposera une histoire incroyable d’aventure et de découverte.”

Vers une Inspiration Issue de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom?

Bien que la déclaration de Yoshida soit concise, elle pourrait donner un indice sur l’orientation du film. Les mentions d'”aventure” et de “découverte” suggèrent une possible inspiration tirée de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, deux des jeux les plus vendus et appréciés de la franchise. Ces opus se distinguent par l’importance accordée aux concepts d’aventure et d’exploration.

Alors que le film The Legend of Zelda reste entouré de mystère, les fans peuvent s’attendre à une aventure cinématographique exceptionnelle, avec Sony et Nintendo unissant leurs forces pour donner vie à l’univers légendaire de Zelda sur grand écran.