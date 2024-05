Le prochain Tomb Raider serait en monde ouvert

Les amateurs de la série Tomb Raider peuvent commencer à se réjouir, car de nouvelles rumeurs circulent sur le prochain opus de la franchise. Selon des informations non confirmées provenant de V Scooper, un utilisateur de Twitter réputé pour ses scoops précédents, le prochain jeu pourrait être une véritable révolution pour la série.

Selon les rumeurs, le jeu se déroulera en Inde, où un désastre naturel dévoile les ruines et les artefacts de l’ancien empereur Ashoka. Cette découverte entraîne Lara Croft dans une course stratégique contre une Société de Raiders et d’autres rivaux pour s’emparer de ces reliques puissantes.

L’une des caractéristiques les plus excitantes de ce nouveau jeu serait son monde ouvert complet. Les joueurs pourraient ainsi explorer de vastes paysages, utiliser librement des moyens de transport tels que la moto et le parachute, et utiliser les méthodes de déplacement emblématiques de Lara pour naviguer à travers une carte étendue remplie de défis.

Bien que ces informations semblent prometteuses, il convient de les prendre avec prudence, car elles n’ont pas été confirmées par les développeurs du jeu. Il est également important de noter que la date de sortie mentionnée, dans moins d’un an, reste sujette à des retards potentiels.

En attendant une confirmation officielle, les fans peuvent spéculer et espérer que ces rumeurs se concrétiseront, offrant ainsi un nouveau chapitre passionnant dans l’univers de Tomb Raider.