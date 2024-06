Le studio derrière Alone in The Dark ferme ses portes

Le studio suédois Pièces Interactive vient d’annoncer, dans une certaine indifférence, la fermeture de son studio. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit du studio ayant développé le jeu Alone in the Dark.

Appartenant à Embracer Group, le studio a annoncé cette décision via un communiqué sur leur site officiel. Si le communiqué ne donne pas trop d’informations sur les raisons derrière cette fermeture, les résultats financiers en sont sans doute la cause.

En effet, le dernier rapport indique des chiffres bien en deçà des attentes du groupe et du studio. La nouvelle version de Alone Dark n’a pas été un franc succès puisqu’il s’est révélé comme un vrai échec commercial avec des ventes très faibles. La franchise qui souhaitait donc concurrencer de gros noms dans l’environnement des jeux d’horreur n’a pas réussi son pari. Un échec qui met donc de nouveau en lumière la difficulté de se faire une place dans le domaine vidéoludique et qui, malheureusement, fait une nouvelle victime cette année.

Le communiqué de Pièces Interactive:“

“Pieces Interactive a publié plus de dix titres sur PC, Console et Mobile depuis 2007, comprenant nos propres concepts tels que Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf et Kill to Collect, ainsi que des titres sur commande comme Magicka 2 et plusieurs DLC pour Magicka. Notre liste de clients inclut Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media et RaceRoom Entertainment.

En 2017, Pieces Interactive a été acquis par Embracer Group après avoir travaillé sur l’extension de Titan Quest, Titan Quest : Ragnarök, et la troisième extension pour Titan Quest, Titan Quest : Atlantis.

Notre dernière sortie est la réimagination de Alone in the Dark.”