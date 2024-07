Le studio derrière Tales of Kenzera : ZAU entame des licenciements

Le 1er février dernier, sortait officiellement Tales of Kenzera : ZAU. Une aventure d’action bidimensionnelle colorée publiée par Electronic Arts, mais développée par Surgent Studios. Une première pour ce studio dans le monde du jeu vidéo.

Si le jeu a rencontré un petit succès, malheureusement le studio semble rencontrer quelques difficultés. En effet, ce dernier semble avoir entamé une petite vague de licenciements indiquée par Game Developer. Ces derniers ont notamment été informés par plusieurs salariés du studio via LinkedIn. En effet, ces derniers ont indiqué au site d’actualité que le studio derrière Tales of Kenzera : ZAU a entamé une vague de licenciements. Pour le moment, le studio n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, mais on doute que cela ne saurait tarder.

Malheureusement, cette année semble être vraiment noire pour les salariés au sein des studios, avec plusieurs licenciements, que ce soit du côté de Xbox, Square Enix ou encore Ubisoft Toronto hier. Plusieurs raisons expliquent notamment tous ces mouvements au sein des studios (jeux n’atteignant pas les objectifs de ventes, arrivée de l’IA…) mais qui, espérons-le, finiront par s’arrêter.

Pour rappel, le jeu, quant à lui, est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC.