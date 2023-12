Les 30 meilleures ventes sur l’eShop Japonais de la Nintendo Switch en 2023

Nintendo a récemment dévoilé le classement des 30 meilleures ventes dématérialisées sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch pour l’année 2023. La surprise majeure vient du fait que le jeu “Suika Game” d’Aladdin X a pris la première place du classement, dépassant même les jeux Nintendo. Son prix abordable et son gameplay addictif ont séduit des millions de joueurs, en faisant un incontournable disponible uniquement sur l’eShop.

Le reste du classement présente une liste plus conventionnelle, avec “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” à la deuxième place, suivi de près par “Pikmin 4” et “Super Mario Bros. Wonder”. L’inclusion de jeux récemment sortis reflète la vitalité continue de la scène des jeux dématérialisés au Japon.

Voici le classement complet :